Pezeşkiyan Irak ziyaretini değerlendirdi

Resmi temaslarda bulunmak üzere üç günlüğüne Irak'ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan yurda döndükten sonra bu ziyareti değerlendirdi.

Bu gezinin sonuçlarını ve kazanımlarını anlatan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dost ve kardeş ülke Irak'ın yetkilileriyle yaptığı istişarelerden amacının iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, "Kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerinde ortak dil ve görüşe ulaşmak amacıyla Irak cumhurbaşkanı, başbakan, yüksek yargı konseyi başkanı ve diğer bazı Iraklı yetkililerle faydalı istişarelerde bulunduk" dedi.

İki ülke arasında 14 işbirliği belgesine imza atıldığını belirten Pezeşkiyan, iki ülke başkanlarının, iki ülke arasında uzun vadeli kapsamlı bir stratejik plan geliştirmek üzere uzmanlaşmış bir çalışma grubu oluşturma konusunda mutabık kalmasını bu gezinin önemli kazanımlarından biri olarak değerlendi ve Irak Başbakanı ile bir sonraki görüşmede bu belgenin imzalanmasını temenni etti.

İki ülke arasındaki kapsamlı uzun vadeli stratejik planın iki ülkenin halkı ve özel sektörleri arasındaki ilişkileri kolaylaştırmaya odaklandığını ifade eden Pezeşkiyan, "Büyük Erbain yürüyüşü etkinliği, iki ülke arasındaki anlaşmanın çeşitli konularda işbirliği açısından ne kadar etkili olabileceğini gösterdi" dedi.

Irak'taki işadamları ve ekonomik aktivistlerle yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Pezeşkiyan, “Ülkemizin bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme politikası doğrultusunda bölge ülkelerine ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Birliğinin deneyimini takip ederken ulusal yönetim çerçevesini koruyarak, sınır trafiği kısıtlamalarını kaldırmalarını ve kolaylaştırmalarını, böylece insanların ve özel sektör aktivistlerinin çeşitli ekonomik, ticari, kültürel ve diğer alanlarda birbirleriyle kolaylıkla işbirliği yapabilmesini önerdik” ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan, “Erbil ve Süleymaniye'de çok sıcak karşılandık ve İran’ın ilan ettiğinin ötesinde ilişkilerin geliştirilmesine istekli olduklarını ifade ettiler” dedi.

Irak gezisi sırasına Kazemeyn, Kerbela, Basra ve Necef’i ziyaret ettiğini belirten Pezeşkiyan, Şalamçe-Basra demiryolu hattının tamamlanması meselesinin de bu gezide ele alınan konulardan biri olduğunu ifade etti.