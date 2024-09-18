95 yaralı tedavi olmak üzere Lübnan'dan İran'a getirildi

Lübnan'da bulunan İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, yaptığı açıklamada "Lübnan'da yaşanan terör saldırısında yaralanan 95 kişi, tedavi sürecinin devam etmesi için İran Kızılay'ına bağlı sağlık ve yardım ekipleri tarafından İran'a gönderildi"dedi.

Kulivend sözlerinin devamında "Bu terör olayında bir çok kişi el ve göz kısımından ciddi yara aldı ve yaralıların İran'a varır varmaz belirlenen hastanelerde tedavi ve müşahede altına alınacak" ifadesini kullandı.

Lübnan'da yaşanan siber saldırısının ardından İran Kızılayı yardım ekipleri yaralılara yardım etmek için bu ülkeye gönderildi.

Kızıl Haç ve Lübnan Sağlık Bakanlığı ile Koordineli olarak Lübnan'da bulunan salık ekipleri bugün itibari ile yaralıları tedavi etmeye başladı.

Yardım ekibinde 12 doktor, 12 hemşire ve sağlık görevlisi bulunmaktadır.

Ne olmuştu?

Lübnan’da çağrı cihazlarının patlaması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3000 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Siyonist İsrail dün siber saldırı düzenlediği Lübnan'a ikinci bir saldırı da bugün düzenledi. Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında ilk belirlemelere göre 9 kişi şehit oldu, 300'den fazla kişi yaralandı.

Hizbullah Hareleti, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.