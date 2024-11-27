İran'dan Lübnan'a 2500 ton yardım gönderildi

İran Kızılayı Genel Sekreteri Meysem Afşar, Beyrut ziyareti kapsamında Lübnanlı mültecilerin durumunu yerinde inceledi.

Basın mensuplarına konuşan Afşar, ''Şu ana kadar İran'dan mazlum Lübnan halkına 2500 ton insani yardım gönderildi.'' dedi.

Lübnanlı mevkidaşı ve uluslararası insani yardım kuruluşları ile gerçekleştirdiği görüşmeleri ''verimli'' olarak nitelendiren Afşar, ''İran'dan Lübnan'a hava koridoru oluşturulması için müzakereler yapıldı. Siyonist İsrail Lübnan'a insani yardım gönderilmesini engellemişti ancak bu anlaşmayla birlikte hava koridoru üzerinden insani yardımların gönderilmesi imkânı da sağlanacak.'' ifadelerini kullandı.