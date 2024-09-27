Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi gündemi değerlendirdi

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, geçtiğimiz hafta Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes kentinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamaya değinerek bu olayla ilgili ciddi soruşturma çağrısında bulundu.

Ayetullah Hatemi, “Bu kazada 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı, önemli olan bu felaketlerin dikkatle araştırılması ve olası ihmal veya kusurlarının ayrı ayrı takip edilmesidir” dedi.

Konuşmasının diğer bölümünde Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan’da devam eden suçlarına değinen Ayetullah Hatemi, “Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki suçlarında ise düşmanların elleri birbirlerinin elindedir. ABD, Fransa, İngiltere ve bazı komşu ülkeler hâlâ rejimle ilişkilerini kesmediler. Öte yandan ABD’nin bizim ne bilgimiz ne de ilgimiz olduğunu söylemesi hem şaka hem de komik” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamane, “Aslında bu hikaye bir propaganda hikayesi ve Siyonist rejimi kendi seçimleri için güçlü göstermek istiyorlar. Ancak bebekleri, masum ve savunmasız kadınları öldürmek kahramanlık mı? Dolayısıyla size ölümler olsun” ifadesini kullandı.

Son bir yılda Gazze halkına yönelik katliamlara atıfta bulunan Ayetullah Hatemi, “Siyonistler yaklaşık bir yıl boyunca dünyanın önünde soykırım yapıyorlar, çocukları öldürüyor ve 40 binden fazla insanı öldürüyor. Uluslararası insan hakları kuruluşları nerede? Uluslararası kuruluşlar bu suçları kınayan en az bir açıklama yapmıyor. İnsanlık gerçek bir insan hakları kuruluşu kurmayı düşünmelidir, çünkü bu kuruluşlar insan hakları kuruluşları değil” diye konuştu.