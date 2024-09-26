Irakçi: İsrail’in saldırıları derhal durdurulmalı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmesini değerlendirdi.

Irakçi'nin paylaşımı şöyle:

"İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşme sırasında İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik saldırısının feci sonuçları konusunda açıkça uyarı yaptım. Bölgede benzeri görülmemiş büyük bir felaket riskinin önüne geçebilmek için İsrail saldırılarının derhal durdurulması gerekiyor. İsrail'in destekçileri ve tedarikçilerinin çok geç olmadan harekete geçmeleri yasal ve ahlaki bir görevdir."

