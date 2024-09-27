İran'dan ABD'nin İsrail'e sağladığı yeni mali yardım paketine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin bölgede suç ve katliamlara devam etmesi için Siyonist rejime yeni yardım paketi sağlamasına tepki göstererek, “Bu meblağlar, bir işverenin katillere verdiği ödülden başka bir şey değildir” dedi.

Paylaşımında, “Apartheid İsrail'deki rejimi, bölgedeki niteliksel askeri üstünlüğünü korumak amacıyla ABD'den 8,7 milyar dolarlık yeni yardım paketi aldığını duyurdu” ifadesini kullanan Kenani ayrıca, “ABD’nin, Filistin'de 11 ayda yaklaşık 42 bin, Lübnan'da ise 4 günde 1500'den fazla kişinin öldürülmesini ‘meşru müdafaa’ olarak görmesi utanç vericidir” ifadelerinde bulundu.

Kenani’nin paylaşımının devamında, “Dünyanın, ABD rejiminin, İsrail rejiminin Filistinlilere ve şimdi de Lübnan milletine karşı devam eden suçlarında ana ortağı olduğundan şüphesi yoktur” denildi.

Siyonist rejim bölgedeki savaşını sürdürmek için ABD'den 8.7 milyar dolar mali yardım ve silah aldığını duyurdu.

Aynı zamanda ABD Savunma Bakanı da, “Washington, İsrail'in ‘kendini savunmasına’ yardım etme konusundaki kararlılığını asla değiştirmeyecektir” dedi.