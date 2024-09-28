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28 Eyl 2024 16:03

Zarif'ten Nasrullah'ın şehadeti nedeniyle başsağlığı mesajı

Zarif'ten Nasrullah'ın şehadeti nedeniyle başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Nasrullah'ın şehadeti nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Nasrullah'ın şehadeti nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Zarif'in mesajının bir bölümünde şu ifadelere yer verildi: "Kuşkusuz Netanyahu ve İsrail'in bölge ve dünya için kurdukları kaotik planlar boşa çıkacak ve onların vahşetine karşı direniş bundan sonra yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecektir.

Bu acı kayıptan dolayı, Hz.Vali Asr'a, Devrim Lideri'ne, Lübnan halkına ve hükümetine, tüm direniş güçlerine ve dünyada özgürlük arayan insanlara başsağlığı diliyorum."

News ID 1920505

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