Pezeşkiyan'dan Nasrullah'ın şehadetine tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İsrail'in terör saldırısında şehit düşen Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah için başsağlığı mesajı yayınladı.

Pezeşkiyan bu terör saldırısının emrinin New York'tan geldiğini ve Amerikalıların Siyonistlerin suç ortağı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın mesajı şu şekilde:

"Müslümanların gururu, cihat ve direnişin simgesi Lübnan Hizbullahı'nın Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrullah, uzun süredir arzu ettiği şehadet mertebesine ulaştı. Onun yiğitliğini ve çabalarını anlatmaya kelimeler yetmez.

Bu olay dünyadaki tüm mazlumların yüreğini dağladı. Siyonistlerin 6 Ekim akşamı Dahiya'daki terör saldırısı ve aralarında Hizbullah lideri şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın da bulunduğu direnişin önde gelen isimlerinin yokluğu, direnişini her zamankinden daha güçlü yapacak. "Seyyid Hasan Nasrullah" ismi sonsuza kadar İslam'ın tarihinde parlayacak.

Bu terör saldırısının emrinin New York'tan geldiğini ve Amerikalıların Siyonistlerin suç ortağı olduğu gerçeğinden kamayacaklarını tüm uluslararası toplum biliyor.

Yüksek rütbeli Mücahid Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadeti dolayısıyla Devrin Lideri’ne ve dünyanın tüm mazlum ve özgür insanlarına tebrik ve taziyelerimi sunuyorum. Lübnan Hizbullah'ı her zamankinden daha fazla güneş gibi parlayacak ve hiç şüphesiz zulme karşı mücadelenin bayrağı yerde kalmayacaktır."