  1. İran
28 Eyl 2024 15:58

İran: Direniş seyyidinin yolu devam edecek

İran: Direniş seyyidinin yolu devam edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadetine tepki olarak, “Direniş seyyidinin gururlarla dolu yolu devam edecek” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın Siyonist rejimin Beyrut’a düzenlediği saldırıda şehit düşmesinin ardından sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “Direniş seyyidinin gururlarla dolu yolu devam edecek ve kutsal davası Kudüs’ün özgürleşmesiyle birlikte gerçekleşecektir. İnşallah.”

Lübnan Hizbullahı bugün yaptığı yazılı bir açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın Siyonist rejimin Beyrut'un güney banliyölerine yönelik canice saldırısında şehit düştüğünü duyurdu.

News ID 1920506

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