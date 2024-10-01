Siyonist Rejim'in Lübnan'a kara saldırısının yeni ayrıntıları

Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, Suudi el-Hades medyasına verdikleri demeçte, Siyonist rejimin Lübnan topraklarına yönelik kara saldırısının ilk aşamasının, ülkenin güneyinde 2 bin metreyi kapsayacağını iddia etti.

Bu kaynaklar, Siyonist rejimin, Güney Lübnan'da hedef bankası kapsamında taktik tünelleri patlatacağını öngördü.

CNN de, Siyonist rejim ordusuna ait 100 askeri teçhizatın Lübnan sınırlarına yakın bir bölgede toplandığını gösteren uydu görüntülerini rapor etti.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesi ise, "Bu duyuru, Güney Lübnan'da yapılacak kara operasyonunun hazırlığıdır." şeklinde haber verdi.

Bununla birlikte, Lübnan'ın güneyinde bulunan El-Meyadin muhabiri, Siyonist rejimin Lübnan topraklarına yönelik kara saldırısını hiçbir saha kaynağının doğrulamadığını belirtti.