İsrail'in Lübnan saldırıları Tahran'da protesto edildi

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce öğretmen ve okul öğrencisi, İsrail rejiminin Lübnan saldırılarını ve Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah'a yönelik terör saldırısını protesto etti.

İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrullah'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah, Siyonist İsrail'in 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında şehit oldu.

Hizbullah lideri Nasrullah'ın şehit edilmesinin yankıları sürerken İsrail'in Lübnan'a hava saldırıları devam ediyor.

Katil İsrail ordusunun Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi hayatını kaybetti.