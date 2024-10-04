Ayetullah Hamanei Tahran Musallası'nda konuşma yapıyor

Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei Tahran Musallası'nda Cuma Namazı Öncesi hutbesinde konuşma yapıyor.

Devrim Lideri "Devrimin lideri, siz Müslümanlar birlik halınde olursanız Allah'ın rahmeti de sizin üzerinize olacak" dedi.

Ayuetuula Hamanei sözlerinin devamında "Okuduğum ayette müminlerin birliği konusuna değinildi. Kur'an’da buna velayet denir. Bu ayette vileyetin sonucu Allah'ın rahmeti olarak tanıtılmaktadır. Yani siz Müslümanlar birbirinizle birlik ve beraberlik içinde olursanız Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olacak" ifadesini kulandı.

Düşmanların politikası bölmek olduğunu vurgulayarak, "Bu politikaları Müslüman ülkelerde farklı şekillerde uyguladılar. Ama bugün milletler arasında bir uyanış var; Bugün, İslam ve Müslüman düşmanlarının bu oyununu aşabileceğiniz gündür. İran'ın düşmanı Irak milletinin, Filistin'in, Mısır'ın, Suriye'nin ve Yemen'in de düşmanıdır" şeklinde konuştu.

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