Devrim Lideri'nin konuşmaları Türk medyasında nasıl yer aldı?

Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei Tahran Musallası'nda Cuma Namazı öncesi hutbesinde konuşma yaptı.

Devrim Lideri'nin hutbesi Türk basınında geniş yer aldı.

Sabah: Tüm dünya nefesini tuttu: İran'da dini lider Hamaney'den önemli mesajlar: İsrail'i yine vururuz!

Sabah Gazetesi haberinde şunlara yer verdi:

İsrail’in Hizbullah lideri Nasrallah’a düzenlediği suikastın ardından Orta Doğu’da gerilim had safhaya ulaştı. Geçtiğimiz günlerde İsrail’e peş peşe füze yağdıran İran’da bugün nefesler tutuldu. İran'ın dini lideri Ali Hamaney neredeyse beş yıl sonra ilk kez Cuma hutbesi verdi. Hamaney konuşmasında İsrail'e önemli mesajlar verdi. Öte yandan kürsüde konuşma yaptığı sırada elinde tuttuğu keleş namlusu "savaş mesajı" olarak yorumlandı.

Cumhuriyet: "En hafif yanıtı verdik, gerekirse yine vuracağız"

Cumhuriyet Gazetesi haberinde şunlara yer verdi:

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Tahran'da kıldırdığı Cuma namazında, İran Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç gün önce gerçekleştirdiği operasyonu "tamamen yasal ve meşru" olarak nitelendirdi.

Aydınlık: Sığınakta saklanıyor diyorladı! Yıllar sonra ilk kez Tahran'da cuma namazı kıldırdı!

Aydınlık Gazetesi haberinde şunlara yer verdi:

İsrail'in Nasrallah'ı şehit ettiği saldırının ardından hedef olduğu söylenen ve saklandığı iddia edilen İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ayetullah Hamaney, düşmanlara meydan okudu. Tahran'ın göbeğinde cuma namazı kıldıran Hamaney, İsrail'e ve emperyalistlere sert, İslam ülkelerine birlik mesajı verdi.

NTV: Hamaney'den dört yıl aradan sonra cuma hutbesi: "Kana susamış kuduz köpeğe en hafif yanıtı verdik"

NTV haberinde şunlara yer verdi:

İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğü saldırının ardından İran dini lideri Ayetullah Hamaney, düşmanlara meydan okudu. Başkent Tahran'ın göbeğinde cuma namazı kıldıran Hamaney, cuma hutbesinde İsrail'e mesaj verdi. Hamaney Müslüman toplumlara birlik olma çağrısı yaparken, İran'ın gerekirse İsrail'i tekrar vurmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Hamaney konuşmasında, İsrail'e yönelik saldırı hakkında, "Silahlı kuvvetlerimizin eylemi işgalci siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı. İşledikleri akıl almaz suçlar karşısında bu kana susamış kuduz köpeğe karşı verebileceğimiz en hafif yanıtı verdik." ifadelerini kullandı.