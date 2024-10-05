Lübnanlı gazeteci, Ayetullah Hamanei'nin tarihi konuşmasını değerlendirdi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei 5 yıl sonra ilk kez dün Tahran'daki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazı kıldırdı.

Ayetullah Hamanei'nin, hutbeyi yanında bir tüfekle vermesi dikkat çekti.

Mahşeri kalabalığa seslenen Ayetullah Hamanei, "İsrail'e en hafif yanıtı verdik, yanıtımız hukuka uygundu. Gerekirse İsrail'i yine vuracağız." dedi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Hizbullah'ın komutanlarından Şehit İbrahim Akil'in gazeteci kızı Zeyneb Akil, Ayetullah Hamanei'nin tarihi konuşmasını değerlendirerek, İslam Devrimi'nin konuşması, Filistin'i desteklemek amacıyla Siyonist Rejim'e indirilen darbeye vurgu yaptığı için tarihi olarak değerlendirilmektedir. Ayetullah Hamanei, İran'ın eyleminin öncelikle dini ve hukuki bir görev olduğunu, tüm bölgeye ve tüm insanlığa hizmet olduğunu söyledi. Devrim Lideri, Seyyid Hasan Nasrullah gibi bir ismin şehit edilişinin Filistin için de tarihi bir olay olduğunu belirtti. Çünkü Filistin davası için İslam ümmetinin sahada oluşturduğu birlik ve Müslümanların kanlarının birbirine karışarak aralarındaki yapay sınırları aşması yakın tarihte görülmemiştir.'' dedi.

''Sizce ABD, Lübnan'daki İsrail saldırlarının ardından duruma doğrudan müdahale edecek mi?'' sorusuna Lübnanlı gazeteci, ''Daha önce değerlendirmelerin çoğu, Siyonist İsrail’in ABD’yi savaşa sürükleye çalıştığını gösteriyordu, ancak zaman geçtikçe ve suçların artmasıyla bu değerlendirmenin tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. Savaşı yöneten taraf ABD’dir. Bu ülke Direniş Ekseni’ni yenerek bölgeye yeniden hakim olmayı amaçlıyor. Eğer bu hedefe ulaşamazsa başarısızlığı ortaya çıkacaktır. Bu nedenle nihai hedefe ulaşılıncaya kadar savaşı sürdürecektir.'' yanıtını verdi.

Bölgenin geleceği ve İran’ın ''Gerçek Vaat-2’’ operasyonu hakkında Zeyneb Akil, ‘’ABD'nin çatışmaları işgal altındaki Filistin'e komşu cephelerde, Yemen ve Irak'ta sınırlı saldırılar çerçevesinde tutmaya çalıştığı açık. ABD, birçok ekonomik sorunu olduğu için mümkün olduğunca doğrudan savaşa girmemeye çalışıyor. Ayrıca Rusya ve Çin’e karşıtı kampanyaları sürüyor. ABD bölgeye takviye güç gönderdi. Ancak İran'ın sabırlı tutumu ve icra ettiği operasyonlar caydırıcılık sağladı. Tabii aynı zamanda bölge hâlâ daha yoğun çatışmalara maruz kalıyor.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Arap gazeteci, Lübnan'ın güneyindeki gelişmelere dair, ''Sahadan gelen haberler halkımızı sevindirdi. Düşman karadan Lübnan'a sızmaya çalışıyor, ancak direniş buna karşı çıkıyor ve Lübnan'a girmeden önce düşmanın sınırdaki yığınaklarını yok ediyor. Savaş hâlâ düşman cephesindedir ve Siyonistlerin Lübnan işgali kolay olmayacak. Direnişin kara savaş için pek çok planı var ve kendisini tüm senaryolara hazırlamış durumda. Hizbullah savaşçıları da işgal altındaki Celil bölgesine girmeye hazırlanıyor ve şehit komutanlarının hazırladığı tüm planlar sahada hayata geçirilecektir. Dikkat çeken diğer konu da, direnişin şehit komutanlarının intikamını almak için sahadaki savaşçıların büyük azmidir.'' diye konuştu.