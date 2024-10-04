İran-Türkiye sınır illeri toplantısı sona erdi

Vali Ali Çelik, protokol üyeleri ve kurum temsilcilerinden oluşan Hakkari heyeti ile birlikte İran’ın Urmiye şehrinde gerçekleştirilen Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği Toplantısı’nın kapanış programına katıldı.

Türkiye ile İran’ın sınır ilişkileri, ulaşım, kültür, bilim, sanayi, ticaret ve ekonomik alanlardaki ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen toplantının kapanış programında konuşma yapan Çelik, konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Çok kıymetli İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Genel Valisi, İran İslam Cumhuriyeti’nin kıymetli valileri, değerli milletvekilleri, sınır illerimizin sayın valileri ve çok kıymetli dostlarım; bugün 7’ncisini tamamlamak üzere olduğumuz Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği Toplantımızın kapanışı için bir araya geldik. Öncelikle ben, Batı Azerbaycan Genel Valimizin şahsında siz değerli dostlarımıza heyetimiz adına güler yüzünüz ve dostça karşılamanız için teşekkür ediyorum.”

-İki ülkenin çok eski tarihsel ve kültürel bağları var

Vali Çelik, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “7’ncisi yapılan Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği Toplantısında sınır ticareti, gümrük ve ulaşımla birlikte, kültür ve turizm konularında 3 komisyonda çalışmalar tamamlandı. Mutabakat metni de hazır.

İnşallah bu mutabakat metni, bir önceki toplantıda alınan kararlarla birlikte bizlere ışık tutmaya ve yol göstermeye devam edecek. Hem teknik komitede görev alan hem de heyetimizde bulunan arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkürlerimi borç biliyorum. İki ülkenin çok eski tarihsel ve kültürel bağları var.

Bu bağlamda İran’la ilişkilerimizi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda ise Çelik, “Alınan kararlar her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde uygulamaya geçecek. Bizler de kendi görev alanımızda, sorumluluklarımız çerçevesinde bu alınan kararların takibini yakinen birlikte gerçekleştireceğiz.” diyerek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

3-4 Ekim tarihlerinde 2 gün süren 7’nci Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği Toplantısı, ikinci gün yapılan protokol imza töreni ile son buldu.