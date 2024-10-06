Filistin destekçisi Beyaz Saray önünde kendini yaktı

Sputnik'in haberine göre, yerel medya, Beyaz Saray yakınlarında Filistin'e destek gösterisi sırasında bir kişinin kendini yakmaya teşebbüs ettiğini bildirdi.

Washington Post, Gazze savaşına karşı çıkan göstericinin kendini yaktıktan sonra hastaneye kaldırıldığını ve hayatta kaldığını yazdı.

Bu gösteri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlayan saldırısının birinci yıldönümünde düzenlendi.

Medya kaynaklarına göre ve video görüntüleri temelinde, Washington'da yaklaşık bin kişi "Filistin'e Özgürlük" yazılı pankartlar taşıyarak protesto gösterisi düzenledi ve Filistin bayraklarını sallayarak Tel Aviv'e silah ambargosu uygulanmasını talep etti. ABD polisi, olay yerini tamamen karantinaya aldı ve güvenlik önlemlerini artırdı.

Gazze savaşının ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, bu olay, Filistinlilerin katliamına ve Biden yönetiminin bu soykırımdaki işbirliğine karşı İsrail büyükelçiliği ya da konsolosluğu önünde veya gösteriler sırasında kendini yakan dördüncü ABD vatandaşı oldu.

Aralık 2023'te bir protestocu, Atlanta'daki İsrail konsolosluğu önünde kendini yaktı. Bu acı protestonun yakınında bir Filistin bayrağı bulundu. Ayrıca ABD Hava Kuvvetleri'nden Aaron Bushnell, bu yıl 25 Şubat'ta Washington'daki İsrail büyükelçiliği önünde kendini yaktı ve ciddi yanıkları nedeniyle hastanede hayatını kaybetti. Son anına kadar "Filistin'e Özgürlük" diye bağırıyordu.