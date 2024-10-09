Ayetullah Hamanei, Kudüs Gücü Komutanı'nı ödüllendirecek

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı'nın danışmanı General İbrahim Cebbari, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi ''Fetih'' masalyası ile ödüllendireceğini duyurdu.
'Kudüs Gücü Komutanı'nın durumu iyi'
General Cebbari, Tuğgeneral Kaani'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın Siyonist İsrail'in terör saldırısında şehit edilmesinin ardından Lübnan'a giden Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaani'den haber alınamadığı öne sürülmüştü.
Tuğgeneral Kaani'nin durumuna ilişkin İranlı yetkililerden ilk açıklama ise Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Abbas Golru'dan gelmişti.
Golru, "İddialara itibar etmemek lazım. Kendisi iyi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu konuda açıklama yaparak endişeleri ortadan kaldıracağına inanıyorum." demişti.
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