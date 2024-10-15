Tuğgeneral Kaani Şehit Nilforuşan’ı karşılama törenine katıldı

Siyonist rejimin Beyrut saldırısında şehit olan İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın naaşı Tahran’daki Mehrabad Havalimanında düzenlenen törenle karşılandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın naaşını karşılama törenine katıldı.

Karşılama töreninde Tuğgeneral Kaani’ye birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili ve şehidin ailesi eşlik etti.

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf geçenlerde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani hakkındaki iddialara tepki götererek, “Tuğgeneral Kaanı hakkındaki söylentiler, taraflı amaçlarla yayınlanan sahte haberlerdir. Tuğgeneral Kaani’nin durumu iyi ve görevlerini yerine getirmeye devam ediyor” ifadelerinde bulunmuştu.

Katil İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfouruşan, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile birlikte şehit olmuştu.