Siyonist İsrail’le her türlü işbirliği durdurulmalı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı’nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Galibaf, Siyonist İsrail’in Gazze ve Lübnan’da işlediği suçlara değinerek, Siyonist Rejim’in suçlarını engelleme konusunda İslam ülkelerinin birliğinin önemine dikkati çekti.

Galibaf sözlerine şöyle devam etti:

''İşgalci İsrail rejiminin bu suçları İslam coğrafyasında tekrarlamak için büyük bir planı var ve ABD ile bazı Batı ülkelerin tam desteğiyle istediği zaman gerekli gördüğü noktaya ulaşmayı amaçlıyor.

Onlar, hesap vermeden İslam dünyasının herhangi bir yerinde her türlü suçu işlemek istiyorlar. Bu durumda İslam dünyasının seyirci kalması mı gerekir?’’

Siyonist İsrail’le herhangi bir işbirliğinin ve diyaloğun durdurulması gerektiğini belirten Galibaf, halihazırda Siyonist düşmanın tarihinin en zayıf noktasında olduğunu kaydetti.

İran Meclis Başkanı, ''Önümüzde günler oldukça önemli ve bir karar vermemiz gerekiyor. Ortak bir karar verebilirsek yakında zafer ve Allah'ın yardımı bizimle olacaktır. Eğer bu görevi başaramazsak bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz.’’ diye konuştu.

Galibaf, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu'na katılmak üzere dün akşam İsviçre'ye gitmişti.

İran Meclis Başkanı, İsviçre'ye gitmeden önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret etmişti.

Galibaf, Siyonist İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'a gerçekleştirdiği günü birlik ziyaret kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmüştü.