6. Küresel Medya Zirvesi Çin'de Başladı

Xinhua Haber Ajansı'nın aktardığına göre, 6. Küresel Medya Zirvesi bugün, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de başladı.

"Yapay Zeka ve Medyanın Dönüşümü" temasıyla düzenlenen zirveye, dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 500 katılımcı, 208 ana medya temsilcisi, devlet kurumları ve uluslararası kuruluşlar katılıyor.

Mehr Medya Grubu Genel Müdürü Muhammed Mehdi Rahmeti de bu zirvede yer alıyor.

Etkinlik, Çin'in "Xinhua" Haber Ajansı ve Sincan bölgesel hükümetinin ortak ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.