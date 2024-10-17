Şehit Nilfuruşan için İsfahan'da cenaze töreni

Siyonist İsrail'in Beyrut saldırısında şehit olan İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan için memleketi İsfahan kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Kudüs yolu şehidi General Nilfuruşan'ın İsfahan'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Şehit Nilforuşan'ın cenazesi defnedildi

İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın cenazesi memleketi İsfahan'da denfnedildi.

Tümgeneral Selami: Gerçek Vaat-2 operasyonu sadece bir uyarıydı

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Şehit Nilfuruşan'ın cenaze törenine konuşmacı olarak katıldı.

Tümgeneral Selami burada yaptığı konuşmada, Şehit Nilfuruşan hakkında, ''General Nilfuruşan 15 yaşından şehadet gününe kadar Allah yolunda cihad için sahadaydı.'' dedi.

İran’ın Siyonist İsrail’e karşı icra ettiği misilleme operasyonlarına dair Tümgeneral Selami, '' Gerçek Vaat-2 operayonu sadece bir uyarıydı.'' ifadesini kullandı.

Şehit Nilfuruşan için düzenlenen cenaze töreni havadan görüntülendi.

Törende "ABD'ye Ölüm" sloganları atıldı.