İran, AB ve KİK Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki gösterdi

Bekayi, Avrupa Birliği (AB)-Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin sonuç bildirgeside yer alan İran'la ilgili asılsız iddiaları kınadı.

Sonuç bildirgesini, Birliğe üye devletlerin BM Şartı'nın ilkelerine ve özellikle de ülkelerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine uymadıklarının açık bir işareti olarak değerlendiren Bekayi, ''Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları, İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır.’’ dedi.

Sözcü Bekayi, bölgedeki bazı komşu ülkelerin, İslam dünyasının acil sorunu olan, masum Filistin halkına yönelik devam eden soykırım ve Siyonist İsrail’in Lübnan işgali sorunlarına odaklanmak yerine, komşu ülkeye karşı mesnetsiz iddialarda bulunmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Bekayi ayırca, ''Bölge ülkelerinden, İsrail apartheid rejimine silah ve siyasi destek sağlayan AB üye devletlerinin liderleriyle ortak toplantı yapma fırsatını değerlendirip, onlardan hesap sormaları ve İsrail'in soykırım ve saldırganlığının durdurulması için adım atmaları beklenirdi.’’ diye konuştu.