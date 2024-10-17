ABD, B-2 bombardıman uçakları ile Yemen'e saldırdı

Yemen Ensarullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, ABD-İngiliz güçlerinin başkent Sana ile Saada kentlerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda Hudeyde Limanı'nın da hedef alındığı aktarıldı.

İşgalci koalisyon güçlerinin en az 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara dair bilgi verilmedi.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, Yemen'e yönelik saldırıda ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları da dahil ABD hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının katıldığı ifade edildi.

Yemen Ensarullah Hareketi, Gazze ve Lübnan direnişlerine verdiği destek nedeniyle sık sık ABD ve İngiltere'nin saldırısına uğruyor.