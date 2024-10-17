TSK'dan 'Denizkurdu' tatbikatı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21-25 Ekim tarihleri arasında 'Denizkurdu' tatbikatı gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi.

Tatbikat ve eğitim faaliyetlerine dair bilgiler veren MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Denizkurdu-1 Tatbikatı için şunları söyledi:

“Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz’de Deniz Kuvvetlerimizin harekâta hazırlık eğitimlerinin icrası, sevk ve idare etkinliğinin gözlenmesi, müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amacıyla 21-25 Ekim tarihleri arasında Denizkurdu-1 tatbikatının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiili silah atışları ile insansız hava hedefine istinaden güdümlü mermi atışlarının da icra edileceği Denizkurdu-1 tatbikatında; Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil toplam 92 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 15 uçak, 14 helikopter ve 22 insansız hava aracı yer alacaktır. Söz konusu tatbikatın Fiili Silah Eğitimleri 21-23 Ekim tarihleri arasında icra edilecektir.”