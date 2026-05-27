Düşman müzakerelerde İran halkını teslim etmeye çalışıyor

Tahran'da kurban bayramı namazı Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında ve halkın yoğun ilgisiyle Tahran Üniversitesi'nin bahçesinde kılındı.

Ayetullah Hatemi konuşmasında, "Düşmanlar sizin, İran halkının, yorgunluğunuzu istiyor ve Allah'ın izniyle bunu mezarlarına götürecekler; bu millet yorgunluğu yoracak, ama kendisi yorulmayacak" dedi.

Düşmanın müzakerelere (hem birinci hem de ikinci turda) her zaman hile ve yalanla katıldığını belirten Ayetullah Hatemi, "Düşmanın hikayesi müzakerelerle ilgili değil, İran milletinin teslim olmasıyla ilgilidir; İslam Devrimi Lideri'nin hacılara son mesajında ​​söylediği gibi, İran milleti bu sınırı ve toprağı teslim etmek konusunda düşmanı başarısız koydu" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi konuşmasının devamında, "Kolayca göz ardı edilmemesi gereken bir diğer nokta da, Gazze'nin mazlum halkını desteklemek için dünyanın dört bir yanından toplanan Sumud filosunun destansı öyküsüdür. Bu süreç iki konuyu ortaya koydu. Bu destanın dünyaya gösterdiği ilk tablo, insanlığın vicdanının hayatta kalmasıydı. Siyonist rejimin kendilerine suçlu muamelesi yaptığını bilmelerine rağmen bu filoyu harekete geçirdiler ve bu bir değerdir. Müslüman olmasa bile mazlumları desteklemek bir değerdir" diye kaydetti.

Ayetullah Hatemi, "Diğer tablo ise, Siyonist rejimin alçaklığının, suçunun ve zulmünün doruk noktasını gösteren bir tabloydu. Bu alçaklığın doruk noktası, hem Siyonistlerin hem de bu çocuk katili suçluyu destekleyen suçlu Trump'ın alınlarına kazınmıştı" dedi.