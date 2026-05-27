Yemen: Silahlı kuvvetlerimizin eli tetikte

Yemen Savunma Bakanı Muhammed Nasır el-Atifi, yaptığı açıklamada Yemen ordusunun tam hazırlık ve yüksek teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

El-Atifi, güç dengesinin değiştiğini savunarak, "ABD ve İsrail müttefikleri, Yemen güçlerinin kabiliyetlerini gördükten sonra artık Yemen ordusu, halkı ve silahları konusunda ciddi hesaplar yapmaktadır" dedi.

Yemenli bakan, düşmanın teknolojik ve askeri üstünlük iddialarının Yemen’in stratejik seçenekleri karşısında başarısızlığa uğradığını belirtti.

Silahlı kuvvetlerin “tetikte” olduğunu vurgulayan el-Atifi, Yemen güçlerinin farklı cephelerde yeni savaş yöntemleri geliştirdiğini söyledi.

Askeri seçeneklerin geniş, çeşitli ve güncel olduğunu belirten Yemenli yetkili, bu seçeneklerin sahadaki gelişmelere göre esnek biçimde kullanıldığını ifade etti.

El-Atifi, Yemen silahlı kuvvetlerinin emirleri yerine getirme konusunda kararlı olduğunu ve hedeflerinin Yemen halkının kazanımlarını korumak ve İslam dünyasındaki mazlumları desteklemek olduğunu söyledi.