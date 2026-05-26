26 May 2026 14:15

Lübnan Meclis Başkanı Berri’den Galibaf’a tebrik mesajı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İran Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Muhammed Bakır Galibaf’a gönderdiği mesajda tebriklerini ileterek yeni görev döneminde başarılar diledi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Sayın İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, şahsım ve Lübnan meclisi adına, İran İslam Cumhuriyeti Meclisi üyelerinin sizi yeni bir dönem için yeniden Meclis Başkanı olarak seçmesi nedeniyle içten tebriklerimi sunmaktan memnuniyet duyuyorum.”

Berri ayrıca mesajında, Galibaf’a İran İslam Cumhuriyeti’nin çıkarlarına ve halkının ilerleme, kalkınma ve refahına hizmet etme görevinde başarılar diledi.

