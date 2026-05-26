Lübnan Meclis Başkanı Berri’den Galibaf’a tebrik mesajı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Muhammed Bakır Galibaf’a gönderdiği mesajla yeniden Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti ve kendisine başarı dileğinde bulundu.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Sayın İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, şahsım ve Lübnan meclisi adına, İran İslam Cumhuriyeti Meclisi üyelerinin sizi yeni bir dönem için yeniden Meclis Başkanı olarak seçmesi nedeniyle içten tebriklerimi sunmaktan memnuniyet duyuyorum.”

Berri ayrıca mesajında, Galibaf’a İran İslam Cumhuriyeti’nin çıkarlarına ve halkının ilerleme, kalkınma ve refahına hizmet etme görevinde başarılar diledi.