Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Azerbaycan medyasına göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aliyev ile Pezeşkiyan karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunarak, Azerbaycan ile İran halklarına refah ve bereket diledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, zor günlerde İran’a insani yardım gönderen Azerbaycan’a bir kez daha teşekküe etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, Azerbaycan ve İran'ın her zaman birbirlerinin yanında olduğunu belirtti.

Telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

