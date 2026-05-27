Velayeti: İran’ın kırmızı çizgileri açık

İran Devrim Lideri’nin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Tarih gösteriyor ki, hâkimiyet hayaliyle gelen bütün saldırganlar; İskender’den Cengiz Han’a ve Trump’a kadar, İran’ın zengin medeniyetinin bünyesinde eriyip gitmişlerdir.”

Velayeti ayrıca, “Millet olmak; petrol dolarlarıyla satın alınabilecek veya kiralanabilecek bir şey değil, köklü ve medeniyete dayanan bir kimliktir.” ifadelerini kullandı.

İran’ın kırmızı çizgilerinin net olduğunu vurgulayan Velayeti, “Bu kez kağıtlar ve imzalar garanti değildir. Anlaşmanın kalıcılığının somut güvencesi Hürmüz Boğazı’dır. Coğrafya yalan söylemez ve nihai hakem, kağıt üzerindeki anlaşmadır" ifadelerinde bulundu.