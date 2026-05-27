Erakçi’den mevkidaşlarına bayram tebriği

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dünyanın farklı bölgelerindeki İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarına ayrı ayrı tebrik mesajları göndererek Kurban Bayramı’nı kutladı ve tüm Müslümanlar için barış, mutluluk ve refah dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı, Müslümanların en büyük bayramlarından biri olup fedakarlığın, kulluğun ve yüce Allah’a teslimiyetin eşsiz bir göstergesidir. Bu büyük bayramın bereketiyle, özellikle Batı Asya bölgesinde savaş, ayrımcılık ve işgale karşı iş birliği ve dayanışma amacıyla İslami birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine tanıklık etmeyi diliyoruz. Dünyamızın yeniden barış ve adalet yoluna dönmesini temenni ediyoruz.”