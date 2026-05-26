26 May 2026 18:03

Belçika'da trenle okul servisi çarpıştı: 4 ölü var

Belçika’nın Doğu Flandre eyaletinde trenle okul servisinin çarpıştığı kazada ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Flaman köyü Buggenhout’ta yerel saatle 08:08’de (TSİ: 10:08) tren ve okul servisi çarpıştı.
Serviste yedi çocuk, bir sürücü ve bir refakatçi vardı. İki çocuk, sürücü ve refakatçi hayatını kaybetti.

Trendeki 100 yolcuysa kaza sonrası tahliye edildi; hiçbiri yaralanmadı.

Polis sözcüsü, servisin özel eğitim veren bir okula gittiğini, araçtakilerin lise öğrencileri olduğunu söyledi.

Sözcü, servisin demir yolu hattına paralel bir yol olan Kerkhofstraat’tan gelerek sola, Vierhuizen yönüne döndüğünü ve o sırada kapalı olan demir yoluna geçtiğini anlattı.

News ID 1936784

