Belçika'da trenle okul servisi çarpıştı: 4 ölü var

Flaman köyü Buggenhout’ta yerel saatle 08:08’de (TSİ: 10:08) tren ve okul servisi çarpıştı.

Serviste yedi çocuk, bir sürücü ve bir refakatçi vardı. İki çocuk, sürücü ve refakatçi hayatını kaybetti.

Trendeki 100 yolcuysa kaza sonrası tahliye edildi; hiçbiri yaralanmadı.

Polis sözcüsü, servisin özel eğitim veren bir okula gittiğini, araçtakilerin lise öğrencileri olduğunu söyledi.

Sözcü, servisin demir yolu hattına paralel bir yol olan Kerkhofstraat’tan gelerek sola, Vierhuizen yönüne döndüğünü ve o sırada kapalı olan demir yoluna geçtiğini anlattı.