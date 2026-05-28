İran kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın kırmızı çizgilerinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

Azizi paylaşımında, “İran İslam Cumhuriyeti; uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyum, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Azizi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın içinde bulunduğu stratejik çıkmazdan kurtulmak için bir gün tehdit dilini kullandığını, ertesi gün ise anlaşma için yalvardığını ifade etti.