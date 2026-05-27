İran’da Kurban Bayramı: Farklı kültürler, ortak bir gelenek

Kurban Bayramı, İslam dünyasında yalnızca dini bir ibadetin yerine getirildiği günler değil; aynı zamanda paylaşma, dayanışma ve toplumsal bağların güçlendiği özel bir dönem olarak görülüyor. Bayramın temelinde yer alan kurban ibadeti, fedakârlık ve teslimiyet anlayışını simgelerken, ihtiyaç sahipleriyle paylaşım geleneği de toplumsal dayanışmanın önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle farklı kültürlerin bir arada yaşadığı toplumlarda Kurban Bayramı, ortak değerlerin görünür hale geldiği zamanlardan biri haline geliyor. Her bölgenin ve her topluluğun kendine özgü gelenekleri bulunsa da, bayramın özünde aile ziyaretleri, yardımlaşma, büyükleri ziyaret etme ve ihtiyaç sahiplerini gözetme gibi ortak unsurlar yer alıyor.

İran gibi çok kültürlü ülkelerde Kurban Bayramı aynı zamanda kültürel çeşitliliğin de yansıdığı bir tablo ortaya koyuyor. Türkmenlerden Kürtlere, Azerbaycan Türklerinden Arap topluluklarına kadar farklı kesimler kendi geleneklerini yaşatırken, bayramın ortak ruhu toplumsal birlik duygusunu güçlendiriyor.

Modern yaşamın hızına rağmen Kurban Bayramı, insanların bir araya geldiği, sosyal bağlarını yeniden güçlendirdiği ve manevi değerlere daha fazla yöneldiği dönemlerden biri olmayı sürdürüyor. Bu yönüyle bayram, sadece dini bir ritüel değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı canlı tutan güçlü bir kültürel unsur olarak da önem taşıyor.

Bu yıl İran’da Kurban Bayramı 27 Mayıs Haziran Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil süresi bir gün olsa da, bayram hazırlıkları ve kutlamalar birçok bölgede günler öncesinden başlıyor.

İran’ın çok kültürlü yapısı, Kurban Bayramı kutlamalarına da yansıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan topluluklar ortak dini değerler etrafında buluşurken, her biri kendi geleneklerini de yaşatıyor.

Türkmenler

Türkmenler için Kurban Bayramı yılın en coşkulu günlerinden biri kabul ediliyor. Gülistan ve Kuzey Horasan’da yaşayan Türkmenler, bayram hazırlıklarına yaklaşık on gün önceden başlıyor. Bayram öncesindeki iki gün “Kor Günü” olarak adlandırılıyor ve evlerde temizlik ile süslemeler yapılıyor. Bayram sabahı ise yeni kıyafetler giyiliyor, namaz kılınıyor ve dualarla kurban kesiliyor.

Kürtler

İran’ın batısındaki Sünni Kürt topluluklarında Kurban Bayramı, Nevruz’dan sonraki en önemli bayram olarak görülüyor. Zikirler, Kur’an tilavetleri ve toplu kutlamalar günün önemli parçaları arasında yer alıyor. Bölgeye özgü tef eşliğindeki kutlamalar dikkat çekerken, damat tarafının gelin adayına koyun hediye etmesi de sürdürülen geleneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Azerbaycan Türkleri

İran Azerbaycanı’nda bayram daha çok toplumsal dayanışma yönüyle öne çıkıyor. Aileler, akrabalar veya mahalle sakinleri ortaklaşa kurbanlık alıp kesim yapıyor. Kesilen kurban etlerinin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak paylaşım kültürü güçlendiriliyor.

Huzistan Arapları

Ülkenin güneyindeki Huzistan’da yaşayan Arap toplulukları ise bayramı geleneksel törenlerle karşılıyor. Hacca giden kişilerin evlerine beyaz veya yeşil bayrak asılması kutsal yolculuğun sembolü olarak kabul edilirken, “Yazle” adı verilen geleneksel dans da kutlamaların önemli unsurlarından biri olarak yaşatılıyor.

Çaharmahal ve Bahtiyari

Çaharmahal ve Bahtiyari bölgesinde ise Kurban Bayramı daha çok yardımlaşma ve toplumsal dayanışma yönüyle öne çıkıyor. Bayram namazının ardından kurbanlık hayvana su veriliyor, sırtına yeşil bir bez bağlanıyor ve dualarla kesim gerçekleştiriliyor. Kurban etleri daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Farklı gelenekler ve farklı kültürler olsa da, İran’da Kurban Bayramı’nın ortak noktası değişmiyor: paylaşmak, dayanışmak ve birlikte olmak.