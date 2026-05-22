ABD’nin İran karşısındaki savaş stratejisinin başarısızlığı nasıl şekillendi?

ABD Senatosu’nun Salı günü kamuoyu baskısı ve Trump’ın İran’a karşı yürüttüğü ve başarısız olduğu savaşın sonuçları altında, İran’a yönelik savaş yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan bir karara oy vermesiyle birlikte, Trump’ın maceracı politikalarına yönelik tepkiler devam ediyor. Demokrat senatör Raphael Warnock da X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Senato, Trump’ın İran’a karşı yasadışı savaşını sona erdirme yolunda önemli bir adım attı. Bu savaş en ağır şekilde başarısız olmuştur ve ben bu başkanı hesap vermeye zorlamaya devam edeceğim.”

Beyaz Saray’a yönelik artan eleştiriler

ABD’li senatörlerin son tutumları ve medyadaki eleştirilerin artması, Beyaz Saray’ın ilk beklentilerinin aksine, Washington’un savaşa girişinin ABD için belirgin bir stratejik kazanım sağlamadığını, aksine Trump yönetimi için hızla önemli bir iç siyasi krize dönüştüğünü gösteriyor. ABD siyasi ortamında görülen tablo yalnızca Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki bir parti çekişmesi değildir; aynı zamanda ABD’nin Batı Asya’da maliyetli ve yıpratıcı bir savaşa yeniden sürüklenmesine dair siyasi yapının bir bölümündeki derin kaygıların yansımasıdır. Bu savaşın etkileri yıllarca ABD’nin ekonomisi, güvenliği ve küresel konumu üzerinde ağır sonuçlar doğurabilir.

Trump, çatışmanın başında İran’a yönelik askeri saldırıları “Amerikan caydırıcılığının geri dönüşü” ve güç gösterisi olarak sunmaya çalıştı. Ona ve yakın çevresine göre, askeri baskı İran’ı geri adım atmaya zorlayacak ve aynı zamanda başkanın iç siyasi konumunu güçlendirecekti. Ancak gelişmeler, Beyaz Saray’ın hesaplarının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini gösterdi. ABD’nin ilan ettiği hedefler gerçekleşmedi; aksine bölgedeki güvensizlik arttı, ekonomik maliyetler yükseldi, ABD çıkarları tehdit altına girdi ve Washington’un müttefiklerinde endişe oluştu.

ABD kamuoyu hâlâ Irak ve Afganistan savaşlarının ağır maliyetlerini hatırlıyor. Bu iki savaş Washington’a trilyonlarca dolara mal olmuş ve sonunda ABD için net bir kazanım sağlamamıştı. Bugün birçok siyasetçi, Trump’ın ABD’yi yine sonucu belirsiz ve maliyeti çok yüksek bir savaşa sürüklemesinden endişe ediyor. Bu nedenle geçmişte İran’a yönelik baskı politikalarını destekleyen bazı siyasi çevreler bile artık savaşın devamına karşı uyarıda bulunuyor.

Savaşın ekonomik etkileri

Bir diğer önemli konu, savaşın ABD ekonomisine etkileridir. Batı Asya’daki gerilim, küresel enerji piyasalarında ve dünya ekonomisinde her zaman istikrarsızlık yaratan bir faktör olmuştur. Çatışmaların genişlemesiyle birlikte petrol fiyatlarının artması, küresel ticarette aksama ve ABD ekonomisi üzerindeki baskının artması endişeleri büyümüştür. Özellikle enflasyon, yüksek borç ve toplumsal hoşnutsuzluk gibi sorunlarla karşı karşıya olan ABD ekonomisi açısından bu durum ciddi bir siyasi tehdit oluşturmaktadır. Birçok analist, savaşın devamının Amerikan vatandaşları üzerindeki ekonomik baskıyı artıracağını ve başkanın popülaritesini düşüreceğini düşünüyor.

Öte yandan, ABD’nin bazı siyasi ve güvenlik elitleri, İran’la çatışmanın Washington’u bölgede daha geniş bir krize sürükleyebileceğinden endişe ediyor. İran yıllardır asimetrik savaşları ve yıpratma stratejilerini yönetme kapasitesini göstermiştir; bu da uzun süreli bir çatışmanın tüm bölgeye yayılan bir istikrarsızlık yaratabileceği anlamına gelir. Bu nedenle birçok eski ABD yetkilisi, öngörülemez sonuçlara karşı uyarıda bulunmuştur.

Siyasi yapıda artan bölünme

ABD Senatosu’nun başkanın savaş yetkilerini kısıtlayan bir kararı kabul etmesi, Washington’daki siyasi yapıda artan bölünmenin bir göstergesidir. Muhalif senatörler, başkanın ülkeyi büyük bir savaşa sokmak için yasal kurumların onayı olmadan hareket edemeyeceği mesajını vermeye çalışıyor. Bu durum, ABD içinde bile Trump’ın kararlarına yönelik endişelerin arttığını göstermektedir.

Aynı zamanda Amerikan medyası da giderek daha eleştirsel bir tutum benimsemektedir. Son haftalarda savaşın maliyetleri, ABD’nin hedeflerine ulaşamaması ve krizin genişleme ihtimali hakkında birçok analiz yayımlanmıştır. Hatta bazı Cumhuriyetçi eğilimli medya kuruluşları bile bu sürecin gidişatından endişe duymaktadır.

Stratejik sonuçlara dair endişeler

Washington’daki kaygıların bir kısmı ABD’nin uluslararası konumuyla ilgilidir. Birçok analist, Çin ve Rusya ile yoğun rekabet içinde olan ABD’nin Batı Asya’da yeni bir savaşa girmesinin stratejik odağını zayıflatacağını düşünmektedir. Onlara göre uzun bir kriz, rakip güçlere daha fazla nüfuz alanı açabilir.

Geçmiş hataların tekrarı korkusu

Aslında bugün ABD’de görülen şey, geçmiş stratejik hataların tekrarlanmasına dair artan bir korkudur. Irak ve Afganistan deneyimi hâlâ ABD’nin müdahaleci politikalarının başarısızlığının sembolü olarak görülmektedir. İran ile olası bir savaşın ise çok daha karmaşık ve maliyetli olabileceği düşünülmektedir.

Trump bir yandan güçlü ve kararlı bir lider imajını korumaya çalışırken, diğer yandan artan iç siyasi baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Savaşın devamı bu baskıları artırabilir ve siyasi konumunu ciddi şekilde zayıflatabilir. Bu nedenle birçok analist, Beyaz Saray’ın önümüzdeki günlerde askeri macerayı sürdürmek ile iç siyasi gerçekleri kabul etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağını düşünmektedir.