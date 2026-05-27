Galibaf'tan İslam ülkelerine tebrik mesajı

Kurban Bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin meclis başkanlarına gönderdiği tebrik mesajında ​​Galibaf, yabancı müdahale olmaksızın güçlenen iş birliği ortamının bölgesel krizlerin çözümünde etkili bir rol oynadığını belirtti.

Meclis Başkanı Galibaf mesajının metni şöyledir:

"Kurban Bayramı vesilesiyle en içten tebriklerimi ve iyi dileklerimi sunuyorum. Bu büyük İslam bayramı sırasında, İslam dünyası ve İran Müslüman milleti, ABD ve Siyonist rejim tarafından kendilerine karşı yapılan suç teşkil eden bir saldırı döneminden geçmektedir. Bu suçta, özellikle İslam Devrimi Lideri de dahil olmak üzere çok sayıda yurttaşımız şehit oldu.

İslam dünyasında birliğin habercisi ve Filistin'in mazlum halkının savunucusu olan bu değerli şehit, her zaman İran milletine dini ilkeler temelinde komşularıyla dost, özgürlük arayanlarla ve Müslümanlarla kardeş olmayı, zulme ve kibire karşı azimle mücadele etmeyi öğütlemiştir. Bu temelde, İran halkı, dünyanın şahit olduğu 40 günlük doğrudan askeri çatışmada saldırganlara ağır bir yenilgi yaşattı. İran'ının bu savaşta elde ettiği stratejik zafer, dünyanın Müslümanlarına, İslam düşmanlarına, özellikle Siyonist rejime ve destekçilerine karşı birlik ve beraber durursak zafer kazanacağımız mesajını verdi.

Buna göre, yabancı müdahalesi olmadan İslam ülkelerinin güçlenmesi için işbirliği ortamının güçlendirilmesinin bölgesel krizlerin çözümünde etkili bir rol oynadığını vurguluyorum.

İslam ülkelerinin iradesi, birliği ve bütünlüğü ışığında, büyük İslam milletinin büyümesine ve yükselişine, İslam milleti arasında barış ve güvenliğin tesis edilmesine şahit olacağımıza eminim."