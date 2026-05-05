ABD Arap ülkeleri kalkan olarak kullanıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, PressTV'nin Unscripte programına verdiği röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bekayi, bölgede yaşanan gerginlik hakkında, İran’ın bölgedeki hiçbir ülkeyle “husumeti” olmadığını ve tüm eylemlerinin savunma amaçlı olduğunu belirterek, “Onları hedef almamızın tek nedeni, ABD ve Siyonist rejimin saldırganlıklarına karşı kendimizi savunmak zorunda olmamızdı. Pentagon, bilerek ABD’nin Arap müttefiklerini kalkana dönüştürüyor” dedi.

ABD’nin bölgedeki varlığını eleştiren Bekayi, "ABD'nin askeri varlığı güvensizlikten başka bir şey getirmiyor” ifadesini kullandı.



Bekayi, komşu Arap ülkelerine yapıcı diyalog kurma ve ortak bölgesel güvenlik mekanizmaları oluşturma çağırsı yaptı ve Tahran’ın egemenlik ve ortak çıkarlara dayalı güçlü, saygılı ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Bekayi, Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerinin dış güçlerden 'güvenlik ödünç almayı' bırakması gerektiğini belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin herhangi bir dış tehdit veya saldırı karşısında toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunma kararlılığını yineleyen Bekayi, "İranlılar asla baskıya boyun eğmeyecekler" diye konuştu.

Bekayi, ABD ile yürütülen müzakere sürecine dair, “Şimdilik, savaşı sona erdirmeye odaklanmaya karar verdik, çünkü bu tüm bölgeler, ulusumuz ve uluslararası toplum için endişe verici bir konudur” açıklamasını yaptı.

Bekayi, sözlerine şöyle dvam etti:

“ABD tarafı diplomasi konusunda gerçekten ciddiyse, bu fırsatı değerlendirmesi gerek, çünkü tüm dünyan onların en azından biraz iyi niyet göstermelerini bekliyor”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, uluslararası toplumun ABD'yi İran ve bölgeye karşı dayattığı savaşın sonuçlarından sorumlu tutacağına inandıklarını dile getirdi.