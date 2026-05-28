28 May 2026 09:16

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye uyarı: Saldırı cevapsız kalmayacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusunun Bender Abbas Havalimanı çevresine düzenlediği saldırıya karşılık olarak saldırının kaynağı olan Amerikan hava üssünün hedef alındığını açıkladı. 

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin saldırısına ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, bugün sabaha karşı ABD ordusunun Bender Abbas Havalimanı’nın çevresindeki bir noktayı hava hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından saldırının gerçekleştirildiği Amerikan hava üssünün saat 04.50’de hedef alındığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları, bunun ciddi bir uyarı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Düşman bilsin ki hiçbir saldırı cevapsız kalmayacaktır. Tekrarı halinde cevabımız daha kararlı ve daha sert olacaktır. Sonuçlarının sorumluluğu saldırgana ait olacaktır.”

