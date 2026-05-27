Moskova’da İran-Irak güvenlik görüşmesi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği Dış Politika ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Bakıri, Moskova'da düzenlenen 14.Uluslararası Güvenlik Konferansı kapsamında Kasım el-Araci ile bir araya geldi.

Bakıri görüşmede, Irak yönetiminin ülke topraklarının ve hava sahasının İran’a yönelik tehditlerin kaynağına dönüşmesini engellemek için kararlı adımlar atması gerektiğini belirterek, bu tehditlerin kökünün kazınması gerektiğini ve İran'ın bu konuda her türlü aktif iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

Bakıri, İran’ın ulusal güvenliğine yönelik hiçbir tehdide müsamaha göstermeyeceğini ve bu tehdidin derhal ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bakıri, ABD ve İsrail’in bölgenin istikrarsızlaştırılmasındaki rolüne de değinerek, direniş gruplarının bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında etkili olduğunu savundu.

Görüşmede El-Araci ise ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarını kınadığını belirterek, Irak’ın bu tehditlerin temel çözümü için İran’la iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

El-Araci, “Irak, İran'ın güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşıdır” dedi.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca, savaşta hayatını kaybettiği belirtilen Ali Laricani için taziye dileklerini ileterek İran hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı verdi ve “Bugün herkes İran’ın bu savaşı kazandığını biliyor” ifadelerini kullandı.

El-Araci, Tahran ile Bağdat arasındaki stratejik ilişkilerin önemine dikkat çekerek, İran-Irak ilişkilerinin bölgesel iş birliği açısından uygun bir model oluşturabileceğini söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı, üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığı konferansa iştirak etmek üzere salı sabahı Moskova'ya gitmişti.