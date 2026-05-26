İran: ABD geçici ateşkesi ihlal etti

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD güçlerinin son 48 saat içinde Hürmüz'de İran’a ait gemilere saldırarak ateşkesi ihlal ettiği ifade edildi.

Bölgedeki askeri faaliyetlerin mevcut durumun hassasiyetini artırdığına dikkat çeken Bakanlık, taraflar arasında daha önce sağlandığı belirtilen geçici ateşkesin sahadaki gelişmelerle birlikte sekteye uğradığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin eylemini kınayarak, bunun sonuçlarından ABD'yi sorumlu tuttu.

Herhangi bir kötü eyleme karşılık verileceği ve İran’ın kendini savunmakta tereddüt etmeyeceği ifade edilen açıklamada, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve sahadaki hareketliliğin analiz edildiği aktarıldı.