26 May 2026 19:30

Sisi ve Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki lider, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. 

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki tarafın İran ve ABD arasında bir mutabakat zaptı imzalanması yönündeki çabaları görüştüğü belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin mevcut diyalog sürecine tam desteğini vurguladı. Sisi ayrıca, esnekliğin, yanlış hesaplamalardan kaçınmanın ve diplomatik sürece yeterli zaman tanımanın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ABD ile devam eden müzakere sürecine değinerek, Mısır ve bölgedeki diğer tarafların Tahran ve Washington’un görüşlerini birbirine yaklaştırma çabalarını övdü.

Pezeşkiyan, İran’ın başta Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üye ülkeleri olmak üzere tüm Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti.

