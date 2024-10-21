Blinken Ortadoğu'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeniden Ortadoğu turuna çıkıyor.

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını arttırdığı bir döneme de rastlayan gezi, Blinken’ın bölgeye bir yılda 11. ziyareti olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Blinken’ın Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması, Filistin halkının çektiği acıların hafifletilmesini, Gazze'deki sivillere ilave gıda, ilaç ve diğer insani yardımların ulaştırılmasını ele alacağı öne sürüldü.

Antony Blinken, yarın Siyonist Başbakan Netanyahu ve Başkan Isaac Herzog ile görüşme gerçekleştirecek.