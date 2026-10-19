Yolcu uçağında bomba paniği: Savaş uçağı eşliğinde acil iniş yaptı

Avusturya merkezli Austrian Airlines hava yolu şirketinin Tel Aviv-Viyana seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Airbus A320 tipi uçağın pilotları Romanya sınırına yaklaştıkları sırada bomba tehdidinden haberdar edildi.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya acil iniş yapma kararı aldı.

Bomba ihbarının ardından Bulgaristan Hava Kuvvetleri harekete geçti.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, güvenlik prosedürleri kapsamında bir MiG-29 savaş uçağının havalandırılarak yolcu uçağına eşlik ettiğini açıkladı.

Savaş uçağının refakatinde Sofya Havalimanı'na yönlendirilen Airbus A320, herhangi bir sorun yaşanmadan inişini gerçekleştirdi.

Austrian Airlines tarafından yapılan açıklamada, uçakta 51 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere toplam 57 kişinin bulunduğu belirtildi.

Uçağın Sofya'ya güvenli şekilde iniş yapmasının ardından yolcular ve mürettebat tahliye edildi.

Güvenlik ekipleri, bomba ihbarının ardından uçakta arama başlatırken yetkililer olayın ayrıntılarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hava yolu şirketi, güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yolcuların alternatif uçuşlara yönlendirileceğini duyurdu.

UÇAK ACİL DURUM KODU GÖNDERDİ

Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, yolcu uçağı saat 21.10 sıralarında Türkiye saatiyle Romanya hava sahasına girdi.

İhbarın ardından güneye yönelerek Bulgaristan'a dönen uçağın, uluslararası havacılıkta genel acil durumları bildirmek için kullanılan 7700 kodunu gönderdiği belirlendi.

ADS-B Exchange platformunun verileri de uçağın rota değiştirdiği sırada acil durum sinyali gönderdiğini doğruladı.

AVRUPA'DA BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Avrupa hava sahasında son dönemde benzer güvenlik alarmları da gündeme gelmişti.

Geçen salı günü, Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan Almanya'nın Nürnberg kentine giden Corendon Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı için yanlış uçak kaçırma alarmı verilmişti.

İhbar üzerine Hırvatistan ve Almanya'ya ait savaş uçakları havalanarak yolcu uçağına eşlik etmişti.

Öte yandan, 30 Eylül'de Dubai'den Tel Aviv'e sefer yapan flydubai uçağında yardımcı pilotun, uçağın kontrolünü ele geçirmek amacıyla kaptan pilota baltayla saldırdığı bildirilmişti.

Yardımcı pilotun, kaptan pilotun direnişi ve yolcular ile kabin ekibinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

