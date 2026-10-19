Ayetullah Hamaney'den U23 Serbest Güreş Milli Takımı’na tebrik mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, ABD’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon olan İran 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı’nı tebrik etti.

Ayetullah Hamaney, yayımladığı mesajda 9 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan milli takımın zaferinin İran halkına büyük sevinç ve gurur yaşattığını belirtti.

Başarının planlama, yönetim, fedakâr antrenörlerin çalışmaları ve genç sporcuların azmi sayesinde elde edildiğini vurgulayan Hamaney, başta ülkenin şampiyon gençleri olmak üzere sporcuları, antrenörleri ve İran halkını kutladı.