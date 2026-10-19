Suudi Arabistan’ın Hürmüz’ü bypass planı sekteye uğruyor

Uydu görüntülerine göre, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı’nda son üç günde ham petrol taşıyan yalnızca beş gemi görüldü. Aynı dönemde limandan sadece bir büyük petrol tankerinin ayrıldığı bildirildi.

El-Menar’ın aktardığı veriler, Suudi Arabistan’ın Hürmüz Boğazı’nı devre dışı bırakarak petrol ihracatını Yanbu üzerinden sürdürme planının kamuoyuna açıklanan kapasitenin gerisinde kalmış olabileceğine işaret ediyor.

Reuters da daha önce, son haftalarda Yanbu’dan petrol taşıyan tankerlerin sigorta maliyetlerinin üç katına çıktığını bildirmişti. Kızıldeniz’de artan sigorta maliyetleri, Riyad’ın Hürmüz Boğazı’na alternatif oluşturma çabalarının önündeki önemli engellerden biri olarak öne çıkıyor.