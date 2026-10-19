Iraklı Şii Din Âlimlerinden Azerbaycan’da Başörtüsü Yasağına Tepki

Iraklı Şii din âlimleri Ayetullah Muhammed Yakubi ve Bağdat Cuma Namazı İmamı Ayetullah Seyyid Yasin el-Musavi, Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasına tepki göstererek yasağın kaldırılması çağrısında bulundu.

Şii dünyasının önde gelen dinî mercilerinden Ayetullah Yakubi, Azerbaycan hükümetinden başörtülü öğrencilerin okullara girişini engelleyen kararın derhal iptal edilmesini istedi. Öğrencilerin başörtülü oldukları gerekçesiyle eğitim haklarından mahrum bırakılmasını eleştiren Yakubi, gözyaşları içinde sınıflardan çıkarılan öğrencilerin yaşadıklarının kararın yol açtığı mağduriyeti gözler önüne serdiğini belirtti.

Başörtüsünün devletin laik yapısıyla gerekçelendirilmesini de sorgulayan Yakubi, bu uygulamanın vatandaşların dinî inançlarını yaşama özgürlüğüyle ne ölçüde bağdaştığını sordu. İslam’ın Azerbaycan toplumunun kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Yakubi, ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğuna dikkat çekti.

Yakubi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e yasağın kaldırılması çağrısında bulunarak kararın iptal edilmesinin devletin otoritesini zayıflatmayacağını, aksine siyasi irade, cesaret ve sağduyu göstergesi olacağını ifade etti. Kararın bazı okul yöneticileri tarafından üst düzey yetkililerin niyetine aykırı biçimde uygulanmış olabileceğini de belirten Yakubi, böyle bir durumun doğrulanması hâlinde sorumlu kurumların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Bağdat Cuma Namazı İmamı Ayetullah Seyyid Yasin el-Musavi de siyasi hutbesinde başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik yasağı eleştirdi. Uygulamanın dinî özgürlüklerin ihlali olduğunu belirten el-Musavi, Azerbaycan halkının geçmişteki komünist yönetimin din karşıtı politikalarına rağmen İslami kimliğini koruduğunu dile getirdi.

El-Musavi, Ayetullah Seyyid Ali Sistani’nin ofisinin de konunun çözülmesi gerektiği yönündeki tutumuna değinerek başörtüsü meselesinin yalnızca münferit olaylar çerçevesinde değil, toplumun kültürü ve kimliğiyle bağlantılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten el-Musavi, din âlimlerini, ilahiyat çevrelerini, Müslümanları ve gayrimüslimleri başörtüsü yasağına tepki göstermeye çağırdı.