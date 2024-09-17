Blinken Ortaduğu turuna çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaklaşık bir yıldır süren Gazze'deki katliamların başlangıcından bu yana Ortadoğu'ya düzenlediği 10. ziyaret kapsamında bugün Mısır'a gidiyor.

Bu ziyaretin bir amacı da, ‘İsrail rejimi’ ve Hamas'a sunulacak ateşkes anlaşması ve esirlerin serbest bırakılması teklifini geliştirmek olduğu ileri sürülüyor.

ABD'nin en üst düzey diplomatın son dönemdeki arabuluculuk misyonları başarısız olmuştu.

Öte yandan, önceki ziyaretlerinden farklı olarak, Blinken'ın bu seyahatte işgalci rejim başbakanı Netanyahu ile görüşmek üzere işgal altındaki topraklara gitme konusunda kamuoyuna duyurulmuş açık bir planı bulunmuyor.

Blinken'in Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve diğer yetkililerle görüşmesi bekleniyor.