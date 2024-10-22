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22 Eki 2024 10:05

İsrail savaş uçakları Refah'ı bombaladı

İsrail savaş uçakları Refah'ı bombaladı

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivil bölgelere yönelik hava ve kara saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

El-Meyadin’in haberine göre, İsrail savaş uçakları son saatlerde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini, özellikle güneyde yer alan Refah'ın kuzey ve batısını bombaladı.

Habere göre, İsrail askerleri Gazze’nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya'daki Selamet Toplum Merkezi yakınlarını patlattı. Bu saldırıda birkaç Filistinli hayatını kaybetti, bazıları ise yaralandı.

Ayrıca, İsrail topçusu Beyt Lahya'daki bazı bölgeleri hedef aldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bu vahşi saldırılarının yanı sıra, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun da ciddi şekilde kötüleştiği bildiriliyor.

Kamal Adwan Hastanesi Başkanı Hüsam Abu Safi, hastanede tüm imkânların tükendiğini, kan stoklarının bittiğini ve hatta kefen bile kalmadığını belirtti.

News ID 1921151

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