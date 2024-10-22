Pezeşkiyan: İsrail'in her saldırısına uygunca karşılık verilecek

Basın mensuplarına konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan "İsrail'in İran'a yapacağı misillemesine İran'ın tepkisi nasıl olacak?" sorusuna yanıt olarak "Bir saldırı düzenlenirse uygun bir şekilde karşılık verilecek" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca "İçinde yaşadığımız dünyada, maalesef sözde insan hakları savunucuları ancak insan haklarını ve uluslararası yasaları ihlal eden öyle güçler ve hükümetler vardır ki, haklı insanları yerinden eden bir rejimi destekliyorlar. Avrupa ve Amerika ülkeleri İsrail'i tüm güçleriyle silahlandırmış ve insanlığa karşı işlenen her türlü suça karşı İsrail'i savunmuştur" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan son olarak "Bu, insanların öldürülmesiyle biten bir savaş değil, adaletin sağlanmasıyla biten bir savaştır" şeklinde konuştu.

