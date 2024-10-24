Bekayi: Birleşmiş Milletler etkisiz bir konuma dönüşmüş durumda

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler bugün nerede? 2024 yılı Birleşmiş Milletler Günü, Gazze'de devam eden soykırımın 384. gününe denk geliyor."

Bekayi, şöyle devam etti: "Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945'te gelecek nesilleri savaş ve vahşetten kurtarmak, hukukun üstünlüğünü ve adaleti teşvik etmek amacıyla kuruldu. Ancak bugün, Gazze'deki korkunç soykırımı ve İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak için etkili bir toplu adım atmaktan aciz, işlevsiz bir kuruma dönüştü. Ne yazık ki, Birleşmiş Milletler, ABD'nin işgalci varlığa verdiği kayıtsız şartsız destek nedeniyle varlık felsefesini kaybetmektedir. İsrail o kadar pervasız hale geldi ki, bir yıl içinde 230 BM personelini öldürüyor, Genel Sekreteri istenmeyen kişi ilan ediyor, Birleşmiş Milletler Şartı'nı yırtıyor, Lahey Mahkemesi'nin soykırımı durdurma emrine kayıtsız kalıyor ve saldırılarının şiddetini her geçen gün artırıyor. Ancak, Birleşmiş Milletler sadece Amerika değildir; sorumlu BM üye devletleri, İsrail rejiminin savaş kışkırtıcılığını dizginlemek için harekete geçmelidir."