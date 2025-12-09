İran ve Pakistan dışişleri bakanları bölgeyi görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar’ın, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: İshak Dar ve Erakçi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu ve İran ile Pakistan arasında üst düzey heyet değişiminin artan ivmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İran ve Pakistan dışişleri bakanları, bu hafta sonu Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar.